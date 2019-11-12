Заболеваемость пневмонией в России выросла на 12 процентов
В России выросли показатели заболеваемости пневмонией. В 2017 году на 100 тысяч населения приходилось 457,6 больных, а в 2018 году этот показатель составил 514,4, увеличение на 12 процентов.
Такие данные озвучили в Минздраве и назвали регионы, где болеют чаще всего (случаев на 100 тыс.жителей):
В Кировской области - 1199,2,
Чукотском АО - 1193,6,
Ненецком АО -1006,9,
В Архангельской области – 953,
В Тверской области - 917,5,
Среди регионов, где болезнь фиксируется достаточно редко:
Москва - 214,4,
Дагестане - 237,9,
Магаданской области - 260,3,.
Северная Осетия - 285,9,
- Вряд ли стали больше болеть, просто стали лучше диагностировать и стали больше внимания обращать на пневмонию. Болезнь очень коварная и опасная, особенно для пациентов старшего возраста. У тех, кому за шестьдесят, летальный исход от пневмонии достигает 30%, - комментирует главный внештатный пульмонолог Минздрава в ЦФО Андрей Малявин News.ru.
Чаще всего пневмония диагностируется в северных регионах, решающими факторами оказываются погодные условия и низкий уровень вакцинации.
ИСТОЧНИК KP.RU