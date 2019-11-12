2019-11-12T12:05:04+03:00
Общество

Заболеваемость пневмонией в России выросла на 12 процентов

Такие данные сообщили в Минздраве
Елена АКИМОВА
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Россияне стали чаще болеть пневмониейРоссияне стали чаще болеть пневмониейФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В России выросли показатели заболеваемости пневмонией. В 2017 году на 100 тысяч населения приходилось 457,6 больных, а в 2018 году этот показатель составил 514,4, увеличение на 12 процентов.

Такие данные озвучили в Минздраве и назвали регионы, где болеют чаще всего (случаев на 100 тыс.жителей):

В Кировской области - 1199,2,

Чукотском АО - 1193,6,

Ненецком АО -1006,9,

В Архангельской области – 953,

В Тверской области - 917,5,

Среди регионов, где болезнь фиксируется достаточно редко:

Москва - 214,4,

Дагестане - 237,9,

Магаданской области - 260,3,.

Северная Осетия - 285,9,

- Вряд ли стали больше болеть, просто стали лучше диагностировать и стали больше внимания обращать на пневмонию. Болезнь очень коварная и опасная, особенно для пациентов старшего возраста. У тех, кому за шестьдесят, летальный исход от пневмонии достигает 30%, - комментирует главный внештатный пульмонолог Минздрава в ЦФО Андрей Малявин News.ru.

Чаще всего пневмония диагностируется в северных регионах, решающими факторами оказываются погодные условия и низкий уровень вакцинации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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