В СЦКК подтвердили окончание разведения сил Украины и ДНР в Петровском

СЕГОДНЯ 12:20 2019-11-12T12:21:09+03:00

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Представительство ДНР в СЦКК (Совместный центр контроля и координации в переговорном процессе) сообщает от завершении этапа разведения сил в Петровском. За пределы линии соприкосновения выведена народная милиция ДНР, а также войска Нацгвардии Украины. При этом в Донбассе не понимаю, почему украинская сторона, которая ранее запрашивала три дня на разведение сил, теперь торопится. Представители Украины сообщили о начале следующей фазы – разминирования территорий 12 ноября.

- Видимо, украинская сторона снова путается в датах, так как в соответствии с планом-графиком 12 ноября считается днем уведомления сторонами СММ ОБСЕ об окончании трехдневного цикла мероприятий, а также готовности приступить к следующему циклу, - сказано в обращении ДНР в СЦКК.

Этап разминирования должен начаться 13 ноября, но только при условии, что стороны будут готовы к этой дате.

ИСТОЧНИК KP.RU