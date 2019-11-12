2019-11-12T12:23:05+03:00
Звезды

Сердючке стало плохо с сердцем во время съемок новогоднего шоу

Известно, что самочувствие артиста ухудшилось еще до начала выступления, но он все же решил выйти на сцену
Елена АКИМОВА
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Андрею Данилко стало плохо во время выступленияАндрею Данилко стало плохо во время выступленияФото: Евгения ГУСЕВА
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Популярному украинскому исполнителю Андрею Данилко, больше известному как Верка Сердючка, потребовалась медицинская помощь.Он принимал участие в съемках новогоднего телешоу «Привіт, 20-ті!», когда почувствовал себя плохо.

В окружении исполнителя сообщили, что проблемы начались еще перед выходом на сцену. Андрей стал бледным и еле говорил, но решил не отказываться от номера и отработал программу. После, уже в гримерке, он, весь мокрый от пота, попросил вызвать скорую помощь.

Представитель артиста подтвердил, что артист перенес блокаду сердца — нарушение проведения электрического импульса из предсердий в желудочки. При этой патологии резко сокращается сердечный ритм.

Прибывшие медики вкололи 46-летнему пациенту ряд препаратов, чтобы вернуть сердечный ритм в норму, сообщает онлайн-журнал Clutch.

Это не первые новости о проблемах со здоровьем у Андрея Данилко. В начале 2019-го артист отказался от участия в «Песне года» из-за плохого самочувствия, а ранее попал в больницу из-за сильных болей в спине, сообщает Пятый канал.

Ранее Верка Сердючка раскрыла тайные поездки к российским миллионерам.

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Верка Сердючка снова примерит на голову звезду
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ИСТОЧНИК KP.RU

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