Сердючке стало плохо с сердцем во время съемок новогоднего шоу

СЕГОДНЯ 12:23 2019-11-12T12:23:05+03:00

Известно, что самочувствие артиста ухудшилось еще до начала выступления, но он все же решил выйти на сцену

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Популярному украинскому исполнителю Андрею Данилко, больше известному как Верка Сердючка, потребовалась медицинская помощь.Он принимал участие в съемках новогоднего телешоу «Привіт, 20-ті!», когда почувствовал себя плохо.

В окружении исполнителя сообщили, что проблемы начались еще перед выходом на сцену. Андрей стал бледным и еле говорил, но решил не отказываться от номера и отработал программу. После, уже в гримерке, он, весь мокрый от пота, попросил вызвать скорую помощь.

Представитель артиста подтвердил, что артист перенес блокаду сердца — нарушение проведения электрического импульса из предсердий в желудочки. При этой патологии резко сокращается сердечный ритм.

Прибывшие медики вкололи 46-летнему пациенту ряд препаратов, чтобы вернуть сердечный ритм в норму, сообщает онлайн-журнал Clutch.

Это не первые новости о проблемах со здоровьем у Андрея Данилко. В начале 2019-го артист отказался от участия в «Песне года» из-за плохого самочувствия, а ранее попал в больницу из-за сильных болей в спине, сообщает Пятый канал.

Ранее Верка Сердючка раскрыла тайные поездки к российским миллионерам.

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ИСТОЧНИК KP.RU