Лионель Месси не будет продлевать контракт с «Барселоной»

СЕГОДНЯ 12:35 2019-11-12T12:35:53+03:00

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Лионель Месси отказался подписывать следующий контракт с «Барселоной» до начала сезона 2020-2021 из-за опасений за свое здоровье.

Как сообщает испанская Marca, форвард «Барселоны» опасается, что не сможет играть на своем прежнем уровне, да и состояние клуба на данный момент вызывает некоторые сомнения, а Месси хотел бы защищать сильную команду.

По информации издания, Месси не будет покидать клуб до истечения своего действующего соглашения, но и нового подписывать не собирается.

Месси уже говорил в интервью телеканалу TyC, что хотел бы поиграть за аргентинский клуб «Олд Бойз» и рассматривает возможность перейти туда под занавес карьеры. Не исключено, что это произойдет совсем скоро.

ИСТОЧНИК KP.RU