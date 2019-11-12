США помогут Южной Корее и Японии разрешить двусторонний спор
Соединенные Штаты намерены приложить все необходимые усилия для разрешения спора между Японией и Южной Кореей.
На фоне ухудшения отношений двух стран Сеул решил отказаться от продления договора о всеобъемлющей защите военной информации (GSOMIA). Благодаря ему стороны могли обмениваться разведданными относительно расположения северокорейских подводных лодок, ракетных установок и гуманитарной ситуации в КНДР.
Однако Япония ввела экспортные пошлины на материалы стратегического значения и исключила Республику Корею из списка стран, которые получают высокотехнологические составляющие в упрощенном порядке. Такие шаги серьезно подорвали доверие Сеула к Токио. Сайт kp.ru писал, что теперь японские власти пытаются урегулировать разногласия.
"Мы бы хотели решить вопрос до того, как истечет договор", - сказал председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Он подчеркнул, что поднимет эту тему во время визита в Южную Корею, передает Kyodo.
ИСТОЧНИК KP.RU