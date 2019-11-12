США помогут Южной Корее и Японии разрешить двусторонний спор

СЕГОДНЯ 12:26 2019-11-12T12:58:11+03:00

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Соединенные Штаты намерены приложить все необходимые усилия для разрешения спора между Японией и Южной Кореей.

На фоне ухудшения отношений двух стран Сеул решил отказаться от продления договора о всеобъемлющей защите военной информации (GSOMIA). Благодаря ему стороны могли обмениваться разведданными относительно расположения северокорейских подводных лодок, ракетных установок и гуманитарной ситуации в КНДР.

Однако Япония ввела экспортные пошлины на материалы стратегического значения и исключила Республику Корею из списка стран, которые получают высокотехнологические составляющие в упрощенном порядке. Такие шаги серьезно подорвали доверие Сеула к Токио. Сайт kp.ru писал, что теперь японские власти пытаются урегулировать разногласия.

"Мы бы хотели решить вопрос до того, как истечет договор", - сказал председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Он подчеркнул, что поднимет эту тему во время визита в Южную Корею, передает Kyodo.

ИСТОЧНИК KP.RU