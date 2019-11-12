В Кремле ответили на предложение Назарбаева встретиться с Зеленским: «Встреча ради встречи принесет мало пользы»
Пресс-секретарь президента прокомментировал предложение Нурсултана Назарбаева провести встречу президентов России и Украины на «нейтральной территории». По словам первого президента Казахстана, Владимир Зеленский уже ответил согласием. В Кремле подтвердили, что Владимир Путин «никогда не отказывается от встреч».
- Но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы. Она должна быть хорошо подготовлена. В этой связи мы все сейчас концентрируемся на подготовке встречи нормандского формата, - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он напомнил, что условием проведения саммита является выполнение условий Минского соглашения.
В тоже время Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин является сторонником «реанимации отношений» с Украиной.
- Но это нельзя сделать без взаимности со стороны Киева, -добавил пресс-секретарь президента.
ИСТОЧНИК KP.RU