2019-11-12T12:34:02+03:00
Политика

В Кремле ответили на предложение Назарбаева встретиться с Зеленским: «Встреча ради встречи принесет мало пользы»

Пресс-секретарь российского президента сказал, что Владимир Путин является «сторонником реанимации отношений» с Украиной
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дмитрий Песков сказал, что необходимо готовиться к саммиту в нормандском форматеДмитрий Песков сказал, что необходимо готовиться к саммиту в нормандском форматеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента прокомментировал предложение Нурсултана Назарбаева провести встречу президентов России и Украины на «нейтральной территории». По словам первого президента Казахстана, Владимир Зеленский уже ответил согласием. В Кремле подтвердили, что Владимир Путин «никогда не отказывается от встреч».

- Но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы. Она должна быть хорошо подготовлена. В этой связи мы все сейчас концентрируемся на подготовке встречи нормандского формата, - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он напомнил, что условием проведения саммита является выполнение условий Минского соглашения.

В тоже время Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин является сторонником «реанимации отношений» с Украиной.

- Но это нельзя сделать без взаимности со стороны Киева, -добавил пресс-секретарь президента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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