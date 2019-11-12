В Москве мужчина купил iPhone 11 за банкноты из «банка приколов»

СЕГОДНЯ 13:24 2019-11-12T13:28:28+03:00

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В Москве мужчина «купил» iPhone 11, потратив меньше тысячи рублей. Он заплатил только за «деньги», точнее банкноты «банка приколов». С игрушечными наличными он зашел в салон 7 ноября. Попросил показать ему новинку. После сообщил продавцу, что готов купить телефон. Этот гаджет от компании Apple вышел в продажу только в 2019 году, стоимость телефона превышает 90 тысяч рублей.

- После того, как кассир обнаружил, что банкноты, переданные ему, не являются платежным средством, неизвестный забрал телефон и выбежал из магазина, - приводит сообщение пресс-службы МВД Москвы РИА Новости.

Ущерб магазину составил 94 991 рублей 67 копеек. Поисками афериста занялись сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Заработать на новинке хотели еще до старта продаж - в столице места в очереди за iPhone 11 продавали за 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU