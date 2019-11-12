Эсминец "Лидер" могут усилить броневой керамикой

СЕГОДНЯ 13:40 2019-11-12T14:01:18+03:00

Такие пластины способны сохранять свои свойства при сильной деформации

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Ученые предложили усилить перспективный эсминец "Лидер" отдельными элементами с применением керамической брони. Об этом сообщил глава отдела прочности и надежности конструкции Крыловского государственного научного центра Валерий Шапошников.

Речь идет о внедрении прошедших проверку пластин из керамических и тканевых материалов. Нововведение позволит уменьшить массу конструктивной защиты корабля.

К тому же, благодаря применению новых клеевых композиций, была значительно повышена живучесть брони. Она способна сохранять свои свойства даже после сильной деформации при ударе, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что эсминец "Лидер" будет оснащен атомной энергоустановкой. Длина корабля составит 230 метров, а водоизмещение - 20 тысяч тонн. Он сможет нести свыше 100 высокоточных ракет "Циркон", "Калибр" или "Оникс".

В США этой разработке уже предрекают большое будущее. "Лидер" может стать самым мощным военным кораблем в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU