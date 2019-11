Вышел новый трейлер «Соника»: Персонаж перерисовали из-за критики фанатов

Вышел новый трейлер «Соника» с полностью измененным персонажем. После того, как в Сети появился первый промо-ролик фильма про супер-ежика, поклонники набросились на создателей картины, компанию Paramount Pictures, с критикой. Им не понравилось, что персонаж фильма не похож на ежика, которого многие полюбили еще по мультфильму. У киногероя были меньше глаза и пропали знаменитые белые перчатки. Хотя в детали вдавались не многие – большинство просто называло Соника страшным. Этот персонаж вскоре стал популярным мемом в соцсетях.

Потому в кинокомпании отложили на три месяца премьеру, чтобы угодить фанатам и полностью перерисовать главного героя истории. Сонику вернули перчатки и больше глаза, в целом, он стал очень похож на ежика из оригинального мультфильма.

Sonic The Hedgehog (2020) - New Official Trailer - Paramount Pictures.