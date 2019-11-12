Депутат-оппозиционер Верховной Рады пришел на заседание в маске Джокера
Украинские СМИ сообщают, что депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа" Илья Кива пришел на заседание в маске злодея комиксов, Джокера.
- Каждый из нас сегодня немного Джокер, - написал политик в своих соцсетях.
Сообщается, что во время выступления депутата Сергея Рудыка, Кива снял маску и положил ее на трибуну Рады, пишет "Strana.UA".
Напомним, Джокер - знаменитый злодей из вселенной комиксов DC. В октябре этого года на экраны вышел одноименный фильм, который был номинирован на рекордные 16 "Оскаров".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Киеве назвали возможные сроки полного уничтожения Украины. Оппозиционеры видят опасность в проводимых в стране политических экспериментах. Депутат Илья Кива подчеркнул, что с уважением относится к вхождению в Верховную Раду новых людей, но, по его словам, многие из них не имеют опыта и образования, а это уже "пугает".
ИСТОЧНИК KP.RU