2019-11-12T16:04:50+03:00
В мире

Депутат-оппозиционер Верховной Рады пришел на заседание в маске Джокера

Во время выступления своего коллеги, Илья Кива снял маску и положил его на трибуну Рады
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Депутат-оппозиционер Верховной Рады пришел на заседание в маске ДжокераДепутат-оппозиционер Верховной Рады пришел на заседание в маске ДжокераФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Украинские СМИ сообщают, что депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа" Илья Кива пришел на заседание в маске злодея комиксов, Джокера.

- Каждый из нас сегодня немного Джокер, - написал политик в своих соцсетях.

Сообщается, что во время выступления депутата Сергея Рудыка, Кива снял маску и положил ее на трибуну Рады, пишет "Strana.UA".

Напомним, Джокер - знаменитый злодей из вселенной комиксов DC. В октябре этого года на экраны вышел одноименный фильм, который был номинирован на рекордные 16 "Оскаров".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Киеве назвали возможные сроки полного уничтожения Украины. Оппозиционеры видят опасность в проводимых в стране политических экспериментах. Депутат Илья Кива подчеркнул, что с уважением относится к вхождению в Верховную Раду новых людей, но, по его словам, многие из них не имеют опыта и образования, а это уже "пугает".

ИСТОЧНИК KP.RU

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