В Московском зоопарке рассказали о первой российской осени китайских панд
Для двух панд из Китая, которые теперь обитают в московском зоопарке, наступила первая осень в России. Напомним, Жуи и Диндин оказались в Москве не случайно – черно-белых «мишек» передали России из КНДР в 2019 году в честь 70-летия установления дипломатических отношений между странами. Панды быстро освоились и стали любимицами посетителей зоопарка. Но в питомнике беспокоились, как поведут себя животные в непривычном для себя климате – осенью погода по большей части дождливая и пасмурная.
Оказалось, Жуи и Диндин успели перенять у русских умение радоваться даже не очень «праздничной погоде». Несмотря на сырость и дожди, панды часто выходят на прогулку и показывают завидный аппетит.
- Наших очаровательных больших панд осенняя хандра нисколько не касается, - приводит слова работников зоопарка агентство городских новостей «Москва». - Диндин нередко можно застать медитативно качающейся на качелях. А вот Жуи любит «боксировать» со специально подвешенной киперами автомобильной шиной.
Панды стали в зоопарке настоящими звездами - их жизнь транслируют как реалити-шоу, на день рождения мишкам устроили большой праздник с подарками, а в августе Жуи и Диндин стали звездами кино - про них сняли фильм.
"Кунг-фу панда" Жуи показал "мастер-класс" по боксу в Московском зоопарке.Как побороть осеннюю хандру, когда за окном ноябрьская морось, расскажут панды! Обитатели Московского зоопарка Жуи и Диндин активны в любую погоду: "бодры, полны неиссякаемого энтузиазма в своих играх и готовы задорно хрустеть бамбуком часы напролёт". Об этом рассказали в пресс-службе Московского зоопарка (с) Ruptly
ИСТОЧНИК KP.RU