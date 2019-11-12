2019-11-12T16:30:23+03:00
Общество

В Московском зоопарке рассказали о первой российской осени китайских панд

Панд по кличке Жуи и Диндин КНДР передала России в честь 70-летия установления дипломатических отношений
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Жуи - три года, а Диндин - дваЖуи - три года, а Диндин - дваФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Для двух панд из Китая, которые теперь обитают в московском зоопарке, наступила первая осень в России. Напомним, Жуи и Диндин оказались в Москве не случайно – черно-белых «мишек» передали России из КНДР в 2019 году в честь 70-летия установления дипломатических отношений между странами. Панды быстро освоились и стали любимицами посетителей зоопарка. Но в питомнике беспокоились, как поведут себя животные в непривычном для себя климате – осенью погода по большей части дождливая и пасмурная.

Оказалось, Жуи и Диндин успели перенять у русских умение радоваться даже не очень «праздничной погоде». Несмотря на сырость и дожди, панды часто выходят на прогулку и показывают завидный аппетит.

- Наших очаровательных больших панд осенняя хандра нисколько не касается, - приводит слова работников зоопарка агентство городских новостей «Москва». - Диндин нередко можно застать медитативно качающейся на качелях. А вот Жуи любит «боксировать» со специально подвешенной киперами автомобильной шиной.

Панды стали в зоопарке настоящими звездами - их жизнь транслируют как реалити-шоу, на день рождения мишкам устроили большой праздник с подарками, а в августе Жуи и Диндин стали звездами кино - про них сняли фильм.

"Кунг-фу панда" Жуи показал "мастер-класс" по боксу в Московском зоопарке.Как побороть осеннюю хандру, когда за окном ноябрьская морось, расскажут панды! Обитатели Московского зоопарка Жуи и Диндин активны в любую погоду: "бодры, полны неиссякаемого энтузиазма в своих играх и готовы задорно хрустеть бамбуком часы напролёт". Об этом рассказали в пресс-службе Московского зоопарка (с) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Порошенко посмотрел мелодраму и решил, что Крым «точно будет украинским»
Ольга Алисова, сбившая "пьяного" мальчика в Балашихе, вышла на свободу
В прокуратуре рассказали, на что россияне жалуются чаще всего
Режиссер «Звездный войн» обматерил фанатов за критику
Депутат-оппозиционер Верховной Рады пришел на заседание в маске Джокера
Родственники рассказали о москвичке, выпавшей вместе с детьми из окна
Госдума в первом чтении одобрила законопроект об отмене «банковского роуминга»
"Мастерская Петра Фоменко" впервые покажет в прямом эфире театральную постановку "Алиса в Зазеркалье"
На вопрос о подготовке России к выборам в США Лавров ответил шуткой: «Мы решим эту проблему»
Вышел новый трейлер «Соника»: Персонаж перерисовали из-за критики фанатов
В Совфеде посоветовали украинским политикам думать не о санкциях, а об отношениях с Россией
Задержанных в Венгрии болельщиков ЦСКА освободили
Ученые назвали важные свойства икоты
В министерстве труда предложили лечить бесплатно пожилых россиян в частных клиниках
Правительство Молдавии отправлено в отставку
Премьер Польши требует от Netflix переписать сериал про нацистов
В Кремле прокомментировали идею снижения пенсионного возраста в ДФО
Глава МИД Украины заявил, что ради встречи с Путиным Зеленский выполнил «болезненные для общества условия»
Эсминец "Лидер" могут усилить броневой керамикой
В Кремле назвали примерную дату встречи Путина и Эрдогана
В Москве мужчина купил iPhone 11 за банкноты из «банка приколов»
В Сирии после трехлетнего перерыва запустили крупнейшую ГЭС
В МИД предупредили российских туристов о транспортных проблемах в Барселоне
В НАК поддержали правило изымать имущество у друзей коррупционеров
"Мисс Интернешнл-2019" стала фармацевт из Таиланда
В Кремле считают нарушением прав граждан вход в Интернет по паспорту