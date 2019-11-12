Грызлов заявил, что размещение Нацгвардии Украины на участках разведения сил неприемлемо

СЕГОДНЯ 18:48 2019-11-12T18:48:39+03:00

Полпред РФ в контактной группе отметил, что ранее заявления о размещении выдвигали лишь украинские радикалы, а сейчас об этом говорят официальные лица

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Полпред России в контактной группе Борис Грызлов рассказал, что размещения на участках разведение сил в Донбассе полиции и Нацгвардии Украины неприемлемы. Он отметил, что подобные заявления с призывами о размещении часто публикуются в украинских СМИ.

- Раньше такого рода заявления выдвигали украинские радикалы, сейчас они звучат от вполне официальных лиц, - подчеркнул Грызлов.

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ИСТОЧНИК KP.RU