Госавтоинспекция об идее разрешить разворот через две сплошные: "Дорога такого либерализма не прощает"

СЕГОДНЯ 19:43 2019-11-12T20:33:40+03:00

В студии Алексей Холопов - начальник УГИБДД УМВД России по Калужской области Фото: скриншот с видео

Начальник управления ГИБДД по Калужской области Алексей Холопов в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал, к чему приводят нарушения ПДД [видео]

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Дорожники предложили разрешить разворот через две сплошные в рамках обновления российского ПДД. Столь "либеральная" инициатива возмутила ведущую программы "Россия в движении" Наталью Агре и ее коллегу Антона Челышева.

Их позицию поддержал начальник управления ГИБДД по Калужской области полковник полиции Алексей Холопов, который стал гостем Радио "Комсомольская правда" в этот вторник, 12 ноября.

Эксперты сошлись на мнении, что ДТП на встречной полосе - это, в большинстве случаев, смерть.

"Дорога такого либерализма не прощает!", - заявил полковник.

Он рассказал, что однажды лично выезжал на место страшного ДТП на трассе М3 и был свидетелем того, к чему приводит несоблюдение правил дорожного движения.

Сайт kp.ru писал, что ГИБДД принимает все необходимые меры для улучшения ситуации на российских дорогах, включая ликвидацию очагов аварийности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/743401" frameborder="0"></iframe> Полковник Холопов прокомментировал идею общественников разрешить разворот через две сплошные."Дорога такого либерализма не прощает!", - заявил глава управления ГИБДД по Калужской области в эфире Радио "Комсольская правда". Его позицию поддержали ведущие программы "Россия в движении"

ИСТОЧНИК KP.RU