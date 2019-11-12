Госавтоинспекция об идее разрешить разворот через две сплошные: "Дорога такого либерализма не прощает"
Дорожники предложили разрешить разворот через две сплошные в рамках обновления российского ПДД. Столь "либеральная" инициатива возмутила ведущую программы "Россия в движении" Наталью Агре и ее коллегу Антона Челышева.
Их позицию поддержал начальник управления ГИБДД по Калужской области полковник полиции Алексей Холопов, который стал гостем Радио "Комсомольская правда" в этот вторник, 12 ноября.
Эксперты сошлись на мнении, что ДТП на встречной полосе - это, в большинстве случаев, смерть.
"Дорога такого либерализма не прощает!", - заявил полковник.
Он рассказал, что однажды лично выезжал на место страшного ДТП на трассе М3 и был свидетелем того, к чему приводит несоблюдение правил дорожного движения.
Сайт kp.ru писал, что ГИБДД принимает все необходимые меры для улучшения ситуации на российских дорогах, включая ликвидацию очагов аварийности.
Полковник Холопов прокомментировал идею общественников разрешить разворот через две сплошные."Дорога такого либерализма не прощает!", - заявил глава управления ГИБДД по Калужской области в эфире Радио "Комсольская правда". Его позицию поддержали ведущие программы "Россия в движении"
ИСТОЧНИК KP.RU