"Не будь лохом": Савченко дала несколько советов Зеленскому, как управлять страной

СЕГОДНЯ 19:49 2019-11-12T19:49:53+03:00

Экс-депутат Рады в соцсетях описала три пункта программы, которую, по ее мнению, должен исполнить глава государства

Изменить размер текста: A A

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко написала в своих соцсетях обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она описала три пункта программы, которую, как она считает, должен исполнить глава государства.

- Не перепутай и не дай себя обмануть! Обманут тебя как президента Украины — обманут украинцев и Украину! Не будь лохом, - откровенно заявила Савченко.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU