2019-11-12T19:49:53+03:00
В мире

"Не будь лохом": Савченко дала несколько советов Зеленскому, как управлять страной

Экс-депутат Рады в соцсетях описала три пункта программы, которую, по ее мнению, должен исполнить глава государства
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко написала в своих соцсетях обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она описала три пункта программы, которую, как она считает, должен исполнить глава государства.

- Не перепутай и не дай себя обмануть! Обманут тебя как президента Украины — обманут украинцев и Украину! Не будь лохом, - откровенно заявила Савченко.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бундестаг назвал дату рассмотрения поправок к газовой директиве Евросоюза
В ГИБДД назвали причины образования очагов аварийности на дорогах
Госавтоинспекция об идее разрешить разворот через две сплошные: "Дорога такого либерализма не прощает"
ГИБДД: "Пешеходы - самые уязвимые участники дорожного движения"
Опрос: На Украине Доверие к Зеленскому снизилось почти до 60%
Грызлов заявил, что размещение Нацгвардии Украины на участках разведения сил неприемлемо
В Киеве заявили, что препятствия для встречи "нормандской четверки" сняты
«Очень странная статистика»: замминистра финансов опроверг данные о падении спроса на ипотеку
Адвокат семьи Шимко прокомментировала освобождение женщины, сбившей "пьяного" мальчика
Порошенко посмотрел мелодраму и решил, что Крым «точно будет украинским»
Ольга Алисова, сбившая "пьяного" мальчика в Балашихе, вышла на свободу
В Московском зоопарке рассказали о первой российской осени китайских панд
В прокуратуре рассказали, на что россияне жалуются чаще всего
Режиссер «Звездный войн» обматерил фанатов за критику
Депутат-оппозиционер Верховной Рады пришел на заседание в маске Джокера
Родственники рассказали о москвичке, выпавшей вместе с детьми из окна