"Не будь лохом": Савченко дала несколько советов Зеленскому, как управлять страной
Экс-депутат Рады в соцсетях описала три пункта программы, которую, по ее мнению, должен исполнить глава государства
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Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко написала в своих соцсетях обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она описала три пункта программы, которую, как она считает, должен исполнить глава государства.
- Не перепутай и не дай себя обмануть! Обманут тебя как президента Украины — обманут украинцев и Украину! Не будь лохом, - откровенно заявила Савченко.
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ИСТОЧНИК KP.RU