2019-11-12T23:46:29+03:00
Политика

В Госдуме ответили на слова Порошенко о Крыме

Никакой фильм крымчан не переубедит, они свой выбор между Россией и Украиной уже сделали
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Петр ПорошенкоПетр ПорошенкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя недавнее заявление экс-президента Незалежной Петра Порошенко о том, что «Крым будет украинским», сказал, что никакое кино не сможет убедить крымчан «вернуться» в состав Украины.

Как писал сайт kp.ru, 12 ноября Порошенко посмотрел картину режиссера Наримана Алиева «Домой», а выйдя из кинозала, заявил журналистам, что Киев «вернет» Крым.

«На Украине существует некая уверенность: если снимать истерические антироссийские сюжеты, документальные фильмы или полный метр, то это каким-то образом может приблизить возвращение полуострова под украинскую юрисдикцию», - отметил севастопольский депутат в беседе с телеканалом RT.

Он добавил, что «никакой фильм, независимо от сценария и режиссёра, не способен убедить население Крыма вернуться на Украину», а «пропагандистская кампания, которую ведёт Украина против Крыма», принесла единственный результат – еще большее отторжение крымчан от Незалежной.

Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации. Крымчане просто не ассоциировали себя с Украиной после госпереворота.

Между тем, из Киева постоянно звучат заверения в том, что Незалежная рано или поздно «вернет» Крым – как при предыдущем президенте, так и при нынешнем. Однако президент России неоднократно говорил, что ни о каком «возврате» полуострова Украине и речи быть не может: «Народ Крыма принял решение, вопрос исторически закрыт».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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