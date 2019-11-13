2019-11-13T00:10:01+03:00
Звезды

Робби Уильямс: «У меня нет мобильного телефона с 2006 года»

Британский певец признался, что пользуется только компьютером, а мобильники не любит
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Британский певец и актер Робби УильямсБританский певец и актер Робби УильямсФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сегодня сложно себе представить современного человека, у которого нет смартфона, но вот оказывается, британский певец и актер, автор песен и бывший участник группы Take That Робби Уильямс спокойно живет без мобильного телефона уже больше десяти лет. В этом он признался на одной из своих страниц в социальных сетях, пишет газета The Guardian.

«У меня нет мобильного телефона с 2006 года», - сообщил один из самых успешных поп-исполнителей Великобритании миллионам своих подписчиков.

«Я всегда с компьютером. У меня всегда есть Wi-Fi. Я избавился от телефона, потому что не люблю их», - добавил Робби Уильямс.

К слову, уже совсем скоро, 22 ноября, ожидается выход его нового альбома под названием The Christmas Present.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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