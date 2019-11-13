В Боливии продолжаются протесты и беспорядки: пострадали 12 человек

СЕГОДНЯ 00:35 2019-11-13T00:42:14+03:00

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В Боливии и после ухода в отставку президента Эво Моралеса продолжаются народные волнения, которые оборачиваются столкновениями митингующих с силами правопорядка, погромами и поджогами, нападениями на дома чиновников. Так, 12 ноября в результате беспорядков в боливийском городе Кочабамба пострадали не менее 12 человек, передает агентство ABI.

По словам начальника регионального департамента по чрезвычайным ситуациям, за медицинской помощью обратились девять мужчин и три женщины. Шестерых из них пришлось госпитализировать: трое получили огнестрельные ранения, еще трое ранены дробью.

Ранее президент США Дональд Трамп, как писал сайт kp.ru, назвал отставку лидера Боливии«поворотным моментом для демократии в Западном полушарии», а также «важным сигналом» для «незаконных» властей Венесуэлы и Никарагуа

Напомним, Эво Моралес оставил свой пост в результате массовых беспорядков, которые сотрясают Боливию уже третью неделю. Между тем, акции протеста после отставки президента страны не прекратились. Моралес улетел в Мексику, где получил политическое убежище.

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ИСТОЧНИК KP.RU