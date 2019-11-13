Сенатор Жанин Аньес объявила себя и.о. президента Боливии

СЕГОДНЯ 02:52 2019-11-13T02:52:15+03:00

Она уже пообещала «как можно скорее провести выборы» главы государства

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 12 ноября, Боливия обрела нового лидера. Второй вице-спикер палаты сенаторов боливийского парламента Жанин Аньес объявила, что после отставки Эво Моралеса будет исполнять обязанности президента – по крайней мере, до выборов.

«Я немедленно беру на себя обязанности главы государства в соответствии с конституцией», - сказала она.

Ранее президент США Дональд Трамп, как писал сайт kp.ru, назвал отставку лидера Боливии«поворотным моментом для демократии в Западном полушарии», а также «важным сигналом» для «незаконных» властей Венесуэлы и Никарагуа

Напомним, Эво Моралес оставил свой пост в результате массовых беспорядков, которые сотрясают Боливию уже третью неделю. Между тем, акции протеста после отставки президента страны не прекратились. Моралес улетел в Мексику, где получил политическое убежище.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Президент Боливии ушел в отставку под давлением военных и полиции

Целая эпоха в жизни Латинской Америки завершилась в эту субботу - глава Боливии Эво Моралес ушел в отставку. Вместе с ним свой пост покинул вице-президент Альваро Гарсия Линер (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

После отставки Эво Моралеса в Боливии не могут найти президента

Все кандидаты «разбежались», на пост главы государства пока претендует один из оппозиционных руководителей парламента (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU