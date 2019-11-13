Гарибашвили: Грузию не принимают в НАТО из-за «российского фактора»

СЕГОДНЯ 03:33 2019-11-13T03:51:49+03:00

Глава грузинского Минобороны отметил, что в Альянсе нет общего мнения по поводу членства республики

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В Тбилиси уже устали ждать, когда же республику примут в НАТО: у стран-членов Североатлантического альянса пока нет общего мнения по этому вопросу. Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что и здесь всему виной пресловутый «российский фактор».

«Мы должны исходить из реальности. Одно – это наше желание, а второе – пути его осуществления», - сказал руководитель грузинского военного ведомства в интервью тбилисскому телеканалу Imedi.

«Сегодня среди членов НАТО нет общего консенсуса в связи с членством Грузии. Конечно же, в этом решающую роль играет российский фактор», - добавил Гарибашвили.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Альянсе постоянно говорят, что соответствии с принятыми в 2008 году решениями саммита в Бухаресте планы о приеме Грузии в блок сохраняются, но при этом конкретных сроков не называют.

ИСТОЧНИК KP.RU