Гарибашвили: Грузию не принимают в НАТО из-за «российского фактора»
В Тбилиси уже устали ждать, когда же республику примут в НАТО: у стран-членов Североатлантического альянса пока нет общего мнения по этому вопросу. Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что и здесь всему виной пресловутый «российский фактор».
«Мы должны исходить из реальности. Одно – это наше желание, а второе – пути его осуществления», - сказал руководитель грузинского военного ведомства в интервью тбилисскому телеканалу Imedi.
«Сегодня среди членов НАТО нет общего консенсуса в связи с членством Грузии. Конечно же, в этом решающую роль играет российский фактор», - добавил Гарибашвили.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в Альянсе постоянно говорят, что соответствии с принятыми в 2008 году решениями саммита в Бухаресте планы о приеме Грузии в блок сохраняются, но при этом конкретных сроков не называют.
ИСТОЧНИК KP.RU