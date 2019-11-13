2019-11-13T07:48:14+03:00
Экономика

МЭА: мировой спрос на нефть вырастет на 7% к 2025 году

В Европе он будет снижаться, а в Китае и Индии увеличиваться
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мировой спрос на нефть вырастет на 6,6 млн б/с и составит 103,5 млн б/с к 2025 году. Об этом говорится в ежегодном прогнозе Международного энергетического агентства World Energy Outlook 2019.

В случае реализации базового сценария ежегодный рост глобального спроса будет составлять примерно 1 млн б/с первые шесть лет, и к 2030 году общий показатель вырастет до 105,4 млн б/с, а к 2040-му - до 106,4 млн б/с.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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