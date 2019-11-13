2019-11-13T09:12:48+03:00
Общество

Россиян стали чаще обманывать с помощью платежных карт

За девять месяцев с начала года возбуждено больше 10 тысяч уголовных дел по мошенничеству с использованием электронных средств платежа
Юлия САЛЬНИКОВА
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Не все пострадавшие идут в полицию писать заявлениеНе все пострадавшие идут в полицию писать заявлениеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В России выросло число преступлений с платежными картами. Как сообщили RT в МВД России, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тысяч таких преступлений. И это только официально заведенные уголовные дела по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». В реальности не все пострадавшие идут писать заявление в полицию после того, как лишились денег на счете. Мошенники действуют разыми способами, просят сообщить секретные сведения, указанные на карте, или воруют деньги со счета с помощью компьютерных программ. В этой группе также преступления, когда владелец карты просто потерял ее или оставил в банкомате, а «предприимчивый» гражданин воспользовался ей.

- Преступлений стало на 417,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, - приводят статистику МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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