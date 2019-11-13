2019-11-13T09:32:48+03:00
Общество

Российская армия покажет новую огнеметную систему ТОС-2 на Параде Победы

На вооружении российской армии сейчас стоят тяжелые огнеметные системы ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек»
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Запуск системы ТОС-1Запуск системы ТОС-1Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Российская армия получит новые тяжелые огнеметные системы ТОС-2. Ожидается, что новые боевые машины примут участие в параде Победы на Красной площади в Москве.ТОС-2 – это модификация систем-предшественниц (ТОС-1 и ТОС-1А). О российской военной новинке говорят даже за границей, например, в 2018 году немецкое издание Stern выпустило статью о «ТОС-2», хотя машина еще не была выпущена. Немцы приняли за новинку работающие в Сирии ТОС-1А «Солнцепек».

Что касается ТОС-2, то изначально планировалось, что система получит название «Тосочка». Для нее улучшили тактико-технические характеристики , передвигаться машина будет на колесах, такое решение приняли, исходя из опыта использования техники в пустынной месности.

- К празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне должна завершиться разработка тяжелой огнеметной системы ТОС-2 и осуществлена поставка ее в войска. Планируется, что эта боевая машина примет участие в параде на Красной площади, - рассказал начальник войск химической, биологической и радиационной защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в интервью изданию «Красная звезда».

Армия России получит огнеметную систему ТОС-2.Эта боевая машина, вероятно, примет участие в параде на Красной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Задержанный за мелкое хулиганство покончил с собой в отделе полиции Москвы
Россиян стали чаще обманывать с помощью платежных карт
Экс-полковник Захарченко получил статус опасного заключенного
В России хотят увеличить штрафы за хулиганство в пять раз
Аномальные холода придут в Россию из Арктики
Первые ракеты с блоком "Авангард" встанут на дежурство в ближайшие недели
МЭА: мировой спрос на нефть вырастет на 7% к 2025 году
Венеция уходит под воду: затоплено более 80% города
На Украине перечислили невыполненные Зеленским обещания
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млн и выход из-под санкций
Посольство России в Вашингтоне направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова
На Украину прибыла первая партия нефти из Ливии
США предложили Турции способ урегулировать ситуацию вокруг С-400 и F-35
Хиллари Клинтон вновь заявила о возможности баллотироваться в президенты США
Президент Колумбии назначил нового главу МИД
В Пентагоне вновь назвали Россию и Китай «самыми серьезными угрозами» для США
Гарибашвили: Грузию не принимают в НАТО из-за «российского фактора»
Сенатор Жанин Аньес объявила себя и.о. президента Боливии
Экстрадированному из Израиля россиянину Буркову в США грозит до 80 лет тюрьмы
Сотрудницу офиса Зеленского задержали за взятку
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для сельских тружениц
Госдепартамент: США обсуждают с Россией репатриацию россиян, примкнувших к ИГ* в Сирии
В Боливии продолжаются протесты и беспорядки: пострадали 12 человек
Робби Уильямс: «У меня нет мобильного телефона с 2006 года»
В Госдуме ответили на слова Порошенко о Крыме
Трамп снова пригрозил Китаю повысить пошлины
В США подтвердили экстрадицию россиянина Буркова