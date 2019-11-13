Российская армия покажет новую огнеметную систему ТОС-2 на Параде Победы

СЕГОДНЯ 09:29 2019-11-13T09:32:48+03:00

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Российская армия получит новые тяжелые огнеметные системы ТОС-2. Ожидается, что новые боевые машины примут участие в параде Победы на Красной площади в Москве.ТОС-2 – это модификация систем-предшественниц (ТОС-1 и ТОС-1А). О российской военной новинке говорят даже за границей, например, в 2018 году немецкое издание Stern выпустило статью о «ТОС-2», хотя машина еще не была выпущена. Немцы приняли за новинку работающие в Сирии ТОС-1А «Солнцепек».

Что касается ТОС-2, то изначально планировалось, что система получит название «Тосочка». Для нее улучшили тактико-технические характеристики , передвигаться машина будет на колесах, такое решение приняли, исходя из опыта использования техники в пустынной месности.

- К празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне должна завершиться разработка тяжелой огнеметной системы ТОС-2 и осуществлена поставка ее в войска. Планируется, что эта боевая машина примет участие в параде на Красной площади, - рассказал начальник войск химической, биологической и радиационной защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в интервью изданию «Красная звезда».

Армия России получит огнеметную систему ТОС-2.Эта боевая машина, вероятно, примет участие в параде на Красной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU