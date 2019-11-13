Сотрудники ФСБ обнаружили один из крупнейших интернет-магазинов по продаже наркотиков
Сотрудники ФСБ накрыли один из крупнейших магазинов по продаже наркотиков, который действовал в Сети. Через Интернет члены банды сбывали по всей России запрещенные вещества
: МДМА, a-PVP, мефедрон, гашиш. В ходе масштабной спецоперации изъято 440 килограммов наркотиков, их стоимость превышает 650 миллионов рублей.
- При их перевозке и сбыте задержаны с поличным семь сотрудников, выполнявших в нем функции межрегиональных и региональных курьеров, - сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
В августе 2019 года суд вынес приговор участникам группировки, которая также продавала наркотики через Интернет. В банде состояло шесть человек, трое из них - женщины.
Еще один крупный интернет-магазин с запрещенными веществами обнаружили в 2017 году - клиентами "Russian anonymous marketplace" были наркоманы из 30 городов страны.
ИСТОЧНИК KP.RU