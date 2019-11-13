2019-11-13T10:19:06+03:00
Происшествия

Тела двух украинцев нашли в морозильной камере в Польше

Мужчины проживали на территории складского комплекса, но как они оказались в холодильнике, пока непонятно
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Тела двух украинцев обнаружены в бескислородной морозильной камере для хранения фруктов в польской деревне Садковица.

Огромный холодильник расположен на территории складского комплекса, где в последнее время мужчины и проживали. Их тела обнаружил владелец хранилища. Он же в воскресенье, 10 ноября, и вызвал полицию.

По словам мужчины, украинцам было 26 и 48 лет. Их тела осмотрели специалисты, однако точная причина смерти станет известна позднее.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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