Тела двух украинцев нашли в морозильной камере в Польше
Мужчины проживали на территории складского комплекса, но как они оказались в холодильнике, пока непонятно
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Тела двух украинцев обнаружены в бескислородной морозильной камере для хранения фруктов в польской деревне Садковица.
Огромный холодильник расположен на территории складского комплекса, где в последнее время мужчины и проживали. Их тела обнаружил владелец хранилища. Он же в воскресенье, 10 ноября, и вызвал полицию.
По словам мужчины, украинцам было 26 и 48 лет. Их тела осмотрели специалисты, однако точная причина смерти станет известна позднее.
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ИСТОЧНИК KP.RU