ВЦИОМ: почти 40% россиян регулярно занимаются спортом

СЕГОДНЯ 10:38 2019-11-13T10:38:01+03:00

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Более половины россиян (63%) занимаются спортом или иной физической активностью. Из них 38% делают это систематически, то есть не менее 125 минут в неделю для лиц в возрасте 16-29 лет, и 115 минут для тех, кому от 30 до 59.

Чаще всего регулярная активность присутствует в жизни дошкольников (51%) и детей 6–12 лет (67%). Чем старше человек, тем реже он занимается спортом. Для россиян в возрасте 13–29 лет эта доля составляет 41%, 30–59 лет — 36%, для тех, кто старше 60 лет — 27%.

Чаще всего физические упражнения нужны людям для укрепления здоровья (70%). Также многие занимаются спортом ради сохранения или улучшения фигуры (20%), с целью формирования здорового образа жизни (19%), улучшения настроения и получения удовольствия (18%).

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU