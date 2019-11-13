В Москве мужчина избил полицейского в отделении МВД

СЕГОДНЯ 11:06 2019-11-13T11:09:16+03:00

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В отделении полиции Чертаново произошло нападение на сотрудника МВД. Агрессор – безработный 36-летний местный житель. В полицию он попал после задержания на улице. Правда, вместо того, чтобы успокоиться, в новой обстановке он стал вести себя еще агрессивнее – крушил мебель, пытался разбить все, что попадалось на глаза в отделении полиции.

Начальник тыла сделал ему замечание и потребовал прекратить портить имущество. Тогда мужчина перекинулся на полицейского. Он ударил сотрудника МВД в голову несколько раз. Позже зафиксируют побои в верхней части туловища. Дебошира удалось оттащить от полицейского.

- 36-летний мужчина задержан, - сообщил источник в правоохранительных органах.

Расследовать дело об избиении сотрудника полиции взялись следователи Чертаново. За нападение на сотрудника полиции (статья 318 уголовного кодекса) виновнику грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU