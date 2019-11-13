Траты россиян в день распродажи на AliExpress выросли в 17 раз

СЕГОДНЯ 12:00 2019-11-13T11:58:59+03:00

Пользователи гораздо чаще совершали покупки, а средняя сумма в чеке увеличилась

Изменить размер текста: A A

Всемирная распродажа на онлайн-платформе AliExpress и в других китайских интернет-магазинах серьезно сказалась на расходах россиян.

В минувший понедельник, 11 ноября, когда отмечался День холостяка, они потратили на покупки в 17 раз больше денег, чем в любой другой день. Об этом свидетельствует данные операций, проведенных через Яндекс.Кассу.

Увеличилось не только число заказов (в 9,2 раза), но и средняя сумма в чеке. В день проведения распродажи она составила 1349 рублей для китайских онлайн-площадок, что в 1,9 раза больше обычных показателей.

В случае с российскими интернет-магазинами, которые также присоединились к акции, число покупателей увеличилось на 58%. Средний чек вырос на 6% — до 3662 рублей.

Самыми щедрыми покупателями оказались жители Челябинска, где каждый участник распродажи потратил в среднем 1561 рубль. Москвичи в тройку лидеров не попали.

Рейтинг городов-миллионников по средней сумме в чеке в интернет-магазинах Китая от 11 ноября (в рублях):

1. Челябинск — 1561;

2. Новосибирск — 1540;

3. Санкт-Петербург — 1467;

4. Москва — 1426;

5. Казань — 1416;

6. Уфа — 1413;

7. Самара — 1355;

8. Воронеж — 1353;

9. Екатеринбург — 1332;

10. Красноярск — 1275;

11. Ростов-на-Дону — 1273;

12. Нижний Новгород — 1211;

13. Омск — 1075;

14. Волгоград — 1059;

15. Пермь — 892.

ИСТОЧНИК KP.RU