Траты россиян в день распродажи на AliExpress выросли в 17 раз
Всемирная распродажа на онлайн-платформе AliExpress и в других китайских интернет-магазинах серьезно сказалась на расходах россиян.
В минувший понедельник, 11 ноября, когда отмечался День холостяка, они потратили на покупки в 17 раз больше денег, чем в любой другой день. Об этом свидетельствует данные операций, проведенных через Яндекс.Кассу.
Увеличилось не только число заказов (в 9,2 раза), но и средняя сумма в чеке. В день проведения распродажи она составила 1349 рублей для китайских онлайн-площадок, что в 1,9 раза больше обычных показателей.
В случае с российскими интернет-магазинами, которые также присоединились к акции, число покупателей увеличилось на 58%. Средний чек вырос на 6% — до 3662 рублей.
Самыми щедрыми покупателями оказались жители Челябинска, где каждый участник распродажи потратил в среднем 1561 рубль. Москвичи в тройку лидеров не попали.
Рейтинг городов-миллионников по средней сумме в чеке в интернет-магазинах Китая от 11 ноября (в рублях):
1. Челябинск — 1561;
2. Новосибирск — 1540;
3. Санкт-Петербург — 1467;
4. Москва — 1426;
5. Казань — 1416;
6. Уфа — 1413;
7. Самара — 1355;
8. Воронеж — 1353;
9. Екатеринбург — 1332;
10. Красноярск — 1275;
11. Ростов-на-Дону — 1273;
12. Нижний Новгород — 1211;
13. Омск — 1075;
14. Волгоград — 1059;
15. Пермь — 892.
ИСТОЧНИК KP.RU