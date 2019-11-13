2019-11-13T11:58:59+03:00
Экономика

Траты россиян в день распродажи на AliExpress выросли в 17 раз

Пользователи гораздо чаще совершали покупки, а средняя сумма в чеке увеличилась
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Распродажа проводится ежегодно в День холостяка. Фото: Сергей Коньков ТАССРаспродажа проводится ежегодно в День холостяка. Фото: Сергей Коньков ТАСС
Изменить размер текста:

Всемирная распродажа на онлайн-платформе AliExpress и в других китайских интернет-магазинах серьезно сказалась на расходах россиян.

В минувший понедельник, 11 ноября, когда отмечался День холостяка, они потратили на покупки в 17 раз больше денег, чем в любой другой день. Об этом свидетельствует данные операций, проведенных через Яндекс.Кассу.

Увеличилось не только число заказов (в 9,2 раза), но и средняя сумма в чеке. В день проведения распродажи она составила 1349 рублей для китайских онлайн-площадок, что в 1,9 раза больше обычных показателей.

В случае с российскими интернет-магазинами, которые также присоединились к акции, число покупателей увеличилось на 58%. Средний чек вырос на 6% — до 3662 рублей.

Самыми щедрыми покупателями оказались жители Челябинска, где каждый участник распродажи потратил в среднем 1561 рубль. Москвичи в тройку лидеров не попали.

Рейтинг городов-миллионников по средней сумме в чеке в интернет-магазинах Китая от 11 ноября (в рублях):

1. Челябинск — 1561;

2. Новосибирск — 1540;

3. Санкт-Петербург — 1467;

4. Москва — 1426;

5. Казань — 1416;

6. Уфа — 1413;

7. Самара — 1355;

8. Воронеж — 1353;

9. Екатеринбург — 1332;

10. Красноярск — 1275;

11. Ростов-на-Дону — 1273;

12. Нижний Новгород — 1211;

13. Омск — 1075;

14. Волгоград — 1059;

15. Пермь — 892.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Грета Тунберг пересечет Атлантический океан на катамаране
Выпускники назвали самые популярные темы итогового сочинения
Украина намерена добиваться компенсации от РФ за "нарушение" конвенций
В Москве мужчина избил полицейского в отделении МВД
Основателя Цирка Дю Солей задержали за выращивание марихуаны «в лечебных целях»
ВЦИОМ: почти 40% россиян регулярно занимаются спортом
Тела двух украинцев нашли в морозильной камере в Польше
Сотрудники ФСБ обнаружили один из крупнейших интернет-магазинов по продаже наркотиков
Глава микрофинансовой компании из топ-15 подозревается в мошенничестве
В Роспотребнадзоре объяснили, когда нужно делать прививку от гриппа
Ставрополье будет экспортировать сельхозпродукции на 1,1 млрд долларов
В ФСБ опасаются утечки информации из-за создания единой базы данных россиян
Задержанный за мелкое хулиганство покончил с собой в отделе полиции Москвы
Российская армия покажет новую огнеметную систему ТОС-2 на Параде Победы
Россиян стали чаще обманывать с помощью платежных карт
Экс-полковник Захарченко получил статус опасного заключенного
В России хотят увеличить штрафы за хулиганство в пять раз
Аномальные холода придут в Россию из Арктики
Первые ракеты с блоком "Авангард" встанут на дежурство в ближайшие недели
МЭА: мировой спрос на нефть вырастет на 7% к 2025 году