В Минздраве назвали пять показателей здорового образа жизни россиян

СЕГОДНЯ 12:21 2019-11-13T12:23:44+03:00

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В России назвали главные признаки здорового образа жизни. Выделили пять параметров, соблюдая которые, человек может назвать себя представителем движения ЗОЖ. Показатели эти составляли специалисты Минздрава совместно с известным профессором Светланой Шальновой.

- Показателем с самым высоким коэффициентом оказался отказ от курения, - рассказала РИА Новости внештатный терапевт Минздрава России, директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Оксана Драпкина.

Следующий пункт касается пищи. В частности, здоровым может считаться человек, который не злоупотребляет солью, ест не более 5 грамм в сутки, такую норму, напомним, Минздрав ввел в 2019 году. Также важно есть много фруктов и овощей. Это правило соблюдать удается не всем, как показал опрос.

Важной частью ЗОЖ является – спорт и занятия физкультурой, неважно что это будет, бег по парку или групповые тренировки в фитнес-центре.

И, наконец, последний пункт – умеренное употребление алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU