2019-11-13T12:22:14+03:00
Общество

Эксперт дал советы по защите от краж банковских данных

Специалист призвал россиян к большей бдительности
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Эксперт рассказал, как защититься от мошенниковЭксперт рассказал, как защититься от мошенниковФото: Анастасия ОСИПОВА
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Банковским клиентам следует быть более бдительными и не доверять никому информацию о своих картах. Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов прокомментировал новость о росте числа краж банковских данных у россиян и дал советы, как не попасть в руки мошенников.

«Самый опасный вид мошенничества, который особенно усилился в последний год, связан с методами социальной инженерии, когда, например, вас ловят и говорят, что с вашей карты произошла несанкционированная транзакция. Доверчивые граждане начинают слать СМС, которые к ним приходят с паролями, и у них списываются деньги с карты», — цитирует Власова RT.

Эксперт отметил, что мошенники могут застать врасплох, но не следует никогда никому сообщать свои данные. В случае звонка с информацией о списаниях с карты нужно повесить трубку и перезвонить в банк по основному номеру и уже тогда предпринимать какие-то действия в случае необходимости.

Кроме того эксперт призвал не хранить свои пароли в открытом доступе, чтобы мошенники не могли взломать личный кабинет или воспользоваться украденной картой.

Ранее стало известно, что число преступлений с банковскими картами в 2019 году выросло на 417,3% в сравнении с прошлым годом, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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