Сбербанк назвал условие возобновления переговоров о продаже украинской «дочки»
Сбербанк готов возобновить переговоры о продаже своей украинской "дочки" после того, как с нее будут сняты наложенные Киевом санкции. Такое заявление сделал первый заместитель председателя правления финансового учреждения Лев Хасис.
В настоящий момент актив находится под серьезными ограничениями, и заниматься вопросами о его продаже просто не имеет смысла. У Сбербанка была возможность реализовать "дочку" еще до введения санкций, однако тогда покупателей не получилось согласовать с Национальным банком Украины.
"Теперь возобновить переговоры с кем бы то ни было о продаже можно будет после того, как украинские санкции будут сняты", - цитирует ТАСС Хасиса.
Сайт kp.ru писал, что "дочка" Сбербанка продолжает приносить прибыль, несмотря на ограничения. Об этом ранее сообщил председатель правления финансового конгломерата Герман Греф. Он подчеркнул, что в руководстве не теряют надежды продать актив.
ИСТОЧНИК KP.RU
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