Сбербанк назвал условие возобновления переговоров о продаже украинской «дочки»

СЕГОДНЯ 12:40 2019-11-13T12:59:46+03:00

Банк уже вел переговоры о продаже «дочки», но НБ Украины не согласовал покупателей Фото: REUTERS

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Сбербанк готов возобновить переговоры о продаже своей украинской "дочки" после того, как с нее будут сняты наложенные Киевом санкции. Такое заявление сделал первый заместитель председателя правления финансового учреждения Лев Хасис.

В настоящий момент актив находится под серьезными ограничениями, и заниматься вопросами о его продаже просто не имеет смысла. У Сбербанка была возможность реализовать "дочку" еще до введения санкций, однако тогда покупателей не получилось согласовать с Национальным банком Украины.

"Теперь возобновить переговоры с кем бы то ни было о продаже можно будет после того, как украинские санкции будут сняты", - цитирует ТАСС Хасиса.

Сайт kp.ru писал, что "дочка" Сбербанка продолжает приносить прибыль, несмотря на ограничения. Об этом ранее сообщил председатель правления финансового конгломерата Герман Греф. Он подчеркнул, что в руководстве не теряют надежды продать актив.

ИСТОЧНИК KP.RU