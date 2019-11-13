2019-11-13T13:32:44+03:00
В мире

Турция начала операцию против членов Рабочей партии Курдистана

Силовики должны помешать строительству зимних повстанческих укреплений
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Турция начала масштабную операцию против курдовТурция начала масштабную операцию против курдовФото: REUTERS
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Турция начала масштабную операцию "Кыран-6", направленную против членов Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической. Местом проведения маневров стали провинции Ван, Хаккяри и Ширнак.

Согласно данным МВД республики, силовики должны сорвать подготовку повстанцев к зимнему периоду. Обычно в это время они строят защитные укрепления и другие объекты инфраструктуры на территории Турции.

Операция проводится на юго-востоке страны и задействует 2360 сотрудников жандармерии и региональных силовых структур, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что Турция воюет против курдов не только на своей территории, но и в пределах других стран. Например, в Сирии была развернута целая военная операция "Источник мира", для прекращения которой России пришлось заключить с Анкарой меморандум.

ИСТОЧНИК KP.RU

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