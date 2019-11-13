Производитель рассказал, вырастут ли цены на российское вино с 2020 года

СЕГОДНЯ 13:37 2019-11-13T13:37:53+03:00

С 1 января ожидается снижение акцизов на виноград, выращенный на территории нашей страны

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Производители не ожидают повышения цен на российское вино после вступления в силу закона «О виноградарстве и виноделии», который Госдума может принять до конца этого года.

По мнению главы предприятия «Массандра» Янины Павленко, документ даже позволит сделать отечественное вино чуть дешевле.

«С 1 января мы ожидаем снижения акцизной нагрузки на винодельческую продукцию в связи с введенными вычетами акцизов на виноград, выращенный на территории России и использованный на производство винодельческой продукции. Поэтому я не вижу никаких предпосылок для повышения цен», - заявила глава государственного предприятия республики Крым «Массандра» информагентству «РИА Новости».

Отраслевой законопроект о развитии виноградарства и виноделия, ожидающий второго чтения в Госдуме уже на следующей неделе, четко выделяет технологические и качественные особенности создания вина и устанавливает достаточно высокие требования к производителям. Теперь назвать напиток из импортных виноматериалов низкого качества, разлитый на нашей территории, российским вином просто не получится. А всё настоящее отечественное вино, как предполагается, будет проходить оценку Центральной дегустационной комиссии и специализированных дегустационных комиссий виноградовинодельческих зон.

Ранее российские специалисты представили инновационный прибор, позволяющий не более чем за минуту определить наличие в вине синтетических красителей.

ИСТОЧНИК KP.RU