Ростех представил комплекс интеллектуальных решений для Тюменской области

СЕГОДНЯ 14:21 2019-11-13T14:21:23+03:00

Все они готовы к внедрению на территории региона

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Четыре комплексных проекта - «Информационная безопасность», «Умный город», «Цифровая школа», «Интеллектуальная транспортная система» представила на форуме «Инфотех-2019» в Тюмени компания Ростех. Все они представляют собой высокотехнологичные разработки для транспорта, ЖКХ, образования и здравоохранения и готовы к внедрению на территории региона. Из тех, что особенно заинтересовали участников форума - система хранения данных «Купол», интеллектуальные приборы учета электроэнергии, вычислительный комплекс «Эльбрус», интеллектуальная видеосистема для транспорта.

«Тюменская область готова использовать передовые решения и разработки. Регион активно движется в сфере цифровизации здравоохранения, повышения комфортности и безопасности городской среды. Взаимодействие с Госкорпорацией позволит сопоставить имеющийся опыт, выработать наиболее оптимальный вектор, чтобы быстро и эффективно, а главное с пользой для людей двигаться дальше», – отметил, посетивший форум, губернатор Тюменской области Александр Моор.

В свою очередь, индустриальный директор радиоэлектронного кластера Ростеха Сергей Сахненко подчеркнул, что Госкорпорация имеет внушительный опыт реализации крупных инфраструктурных проектов и готова удовлетворить запросы динамично развивающегося региона.

«По результатам проведенных ранее встреч выработаны основные направления нашего взаимодействия с Тюменской областью. Сегодня в рамках выставки «Инфотех-2019» мы демонстрируем конкретные решения для модернизации инженерной и транспортной инфраструктуры региона, обеспечения информационной безопасности, оснащения школ современным оборудованием», – подытожил он.

Напомним, ранее Тюменская область и Госкорпорация заключили соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации инфраструктуры, внедрении энергосберегающих технологий и создании высокотехнологичной промышленной продукции.