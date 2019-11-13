Путин присвоил космонавту Сергею Прокопьеву звание Героя России

СЕГОДНЯ 14:56 2019-11-13T14:56:25+03:00

Также наград удостоились композитор Игорь Крутой и замгенпрокурора Юрий Гулягин

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Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Сергею Прокопьеву. Указ был подписан в понедельник, 11 ноября, и опубликован в среду.

"За мужество и героизм, проявленные при осуществлении космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации", - говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Этим же документом Прокопьеву было присвоено почетное звание летчика-космонавта РФ.

Также награды достались композитору Игорю Крутому и заместителю генерального прокурора Юрию Гулягину. Они удостоились Ордена Александра Невского.

"КП-Екатеринбург" писала, что достижение космонавта Прокопьева уже отметили у него на родине - на Урале. Новоиспеченного Героя России поздравил сам губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он отметил лидерские качества летчика и его сильный характер.

ИСТОЧНИК KP.RU