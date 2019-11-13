2019-11-13T15:31:06+03:00
Политика

В Совфеде оценили стремление Трампа «купить» Эрдогана

США предлагает Турции сделку в 100 миллиардов долларов
Елена АКИМОВА
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В Совфеде оценили перспективы сделки между США и ТурциейВ Совфеде оценили перспективы сделки между США и ТурциейФото: REUTERS
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В Совфеде оценили предложение, которое получил глава Турции от США. Дональд Трамп обратился к Эрдогану с обещанием торговой сделки на 100 миллионов долларов и «обходной путь» разрешения ситуации с антитурецкими санкциями.

Член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов отметил, что перед главой Турции стоит сложный выбор. С одной стороны на кону огромные деньги, а с другой безопасность страны.

- Сделка по С-400 уже фактически реализована, трудно представить, что турки будут давать задний ход. С другой стороны, Трамп пытается купить Эрдогана большими деньгами, и обещаниями. Соблазн очень высок, — пояснил Олег Морозов.

Сенатор уверен, что какими бы не были обещания, вряд ли они будут приняты.

- Вопрос не в деньгах, а в том, что первично для Эрогана. Можно ли при помощи американских денег эффективно решить вопрос своей безопасности, как при сотрудничестве с Россией, - объяснил Морозов ФАН.

Сайт kp.ru писал, что наиболее предпочтительным путем урегулирования конфликта, по версии Соединенных Штатов, является полный отказ Турции от систем С-400. Взамен Вашингтон обещает Анкаре "колоссальные выгоды".

ИСТОЧНИК KP.RU

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