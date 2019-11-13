2019-11-13T15:44:44+03:00
Общество

Проект «Здоровая Москва» получил Гран-при международного конкурса

Программа признана лучшим проектом в сфере коммуникаций
Ксения БОГДАНОВА
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Программа «Здоровая Москва» получила международное признание: жюри авторитетного конкурса Eventiada IPRA Golden World Awards присудило ей Гран-при премии. Программа правительства Москвы признана лучшим проектом в сфере коммуникаций.

- Состоялась торжественная церемония награждения Eventiada IPRA Golden World Awards 2019 - крупнейшей в Восточной Европе и Средней Азии премии в сфере коммуникаций, с 2011 года отмечающей лучшие проекты, соответствующие высочайшим стандартам, инновационному подходу, качеству планирования и исполнения коммуникационных кампаний. Проект правительства Москвы «Здоровая Москва», реализуемый столичным департаментом здравоохранения, стал лучшим в номинации «Лучшая кампания по здоровому образу жизни в цифровых/социальных сетях» и завоевал самую главную награду: Гран-при премии, - сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Члены жюри высоко оценили социальную направленность программы «Здоровая Москва», грандиозный масштаб ее охвата и большой вклад в формирование здорового образа жизни москвичей. Еще одно первое место завоевал проект столичного департамента здравоохранения «ЗОЖ - через молодежь»: он победил в номинации «Лучший проект о здоровом образе жизни».

Конкурс IPRA Golden World Awards проводится с 1990 года Международной ассоциацией по связям с общественностью. Заявки на участие в нем прислали 13 стран, на награды претендовали более 140 проектов.

Программа «Здоровая Москва» была разработана для повышения качества жизни жителей столицы. Летом и осенью в парках столицы работали 46 специальных павильонов, приглашавших москвичей пройти профилактический осмотр и бесплатно проверить свое здоровье. За 124 дня, пока были открыты павильоны, осмотр или диспансеризацию прошли более 430 тысяч жителей столицы. Кроме того, на 13 площадках «Здоровая Москва», обустроенных рядом с медицинскими павильонами, все лето проходили занятия йогой, танцами, лекции о здоровом образе жизни, различные мастер-классы, уроки спортивных единоборств.

Один из главных положительных итогов летней оздоровительной кампании — программа «Здоровая Москва» помогла проверить здоровье тем горожанам, у которых обычно не хватает времени, чтобы дойти до поликлиники. Медосмотр в павильонах длился всего час, по его итогам медики давали рекомендации или записывали проверившихся на прием к специалистам. За время работы павильонов у москвичей обнаружили более 500 тысяч случаев факторов риска. Среди главных опасностей для здоровья - повышенный уровень артериального давления, холестерина, глюкозы и лишний вес.

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