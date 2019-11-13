Принца Эрика в новой «Русалочке» сыграет Джона Хауэр-Кинг

13 Нояб. 15:45 2019-11-13T15:52:42+03:00

В соцсетях одобрили, и уже называют Хауэр-Кинга – «наш принц»

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Главную роль в «диснеевском» римейке «Русалочки» исполнит Джона Хауэр-Кинг. Молодой актер прославился после выхода фильма о приключениях собаки «Путь домой».

А так принц Эрик выглядел в оригинальном мультфильмеФото: Кадр видео

Внешне он действительно похож на того самого принца Эрика, которого многие запомнили по анимации. В соцсетях новость о назначении Хауэр-Кинга на эту роль восприняли с большим энтузиазмом, чем новость о Русалочке в исполнении темнокожей актрисы. В его инстаграм появились десятки комментариев, люди писали, что рады тому, что Эрика сыграет в сказке именно он. Джона Хауэр-Кинга прозвали в знак одобрения «наш принц».

- Не могу дождаться, чтобы увидеть тебя в Ариэль, - писали поклонники.

- Однажды я прокомментировал здесь, что хочу, чтобы он сыграл принца Эрика. Теперь я победитель!

Это будет вторая большая роль для 24-летнего актераФото: Instagram.com

Как сообщает Variety, до последнего поклонники "Дисней" считали, что Эрика сыграет Гарри Стайлс.

ИСТОЧНИК KP.RU