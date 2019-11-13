Принца Эрика в новой «Русалочке» сыграет Джона Хауэр-Кинг
Главную роль в «диснеевском» римейке «Русалочки» исполнит Джона Хауэр-Кинг. Молодой актер прославился после выхода фильма о приключениях собаки «Путь домой».
А так принц Эрик выглядел в оригинальном мультфильмеФото: Кадр видео
Внешне он действительно похож на того самого принца Эрика, которого многие запомнили по анимации. В соцсетях новость о назначении Хауэр-Кинга на эту роль восприняли с большим энтузиазмом, чем новость о Русалочке в исполнении темнокожей актрисы. В его инстаграм появились десятки комментариев, люди писали, что рады тому, что Эрика сыграет в сказке именно он. Джона Хауэр-Кинга прозвали в знак одобрения «наш принц».
- Не могу дождаться, чтобы увидеть тебя в Ариэль, - писали поклонники.
- Однажды я прокомментировал здесь, что хочу, чтобы он сыграл принца Эрика. Теперь я победитель!
Это будет вторая большая роль для 24-летнего актераФото: Instagram.com
Как сообщает Variety, до последнего поклонники "Дисней" считали, что Эрика сыграет Гарри Стайлс.
ИСТОЧНИК KP.RU