2019-11-13T15:54:41+03:00
В мире

Синдзо Абэ отказался от проведения вечера любования сакурой под давлением оппозиции

Премьер-министра Японии обвиняют в использовании денег налогоплательщиков для улучшения своих политических позиций
Ольга МАТЫС
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ.Премьер-министр Японии Синдзо Абэ.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что правительство Японии из-за разразившегося скандала о растрате бюджетных средств не будет проводить в 2020 году ежегодный званый вечер любования цветением сакуры.

«Мы хотели бы уточнить критерии приглашения, сделать процесс прозрачным и провести всестороннюю проверку, включая бюджет и количество приглашенных», - заявил он на пресс-конференции.

Праздник любования сакурой о-ханами знаменует приход весны и отмечается в Японии в конце марта-начале апреля. Каждый год в токийском парке «Синдзюку-гёэн» собираются тысячи японцев, чтобы успеть запечатлеть короткое цветение сакуры на фото, а также отметить начало теплого сезона чаркой сакэ. Кроме того, за несколько часов до официального открытия парка «Синдзюку-гёэн» уже несколько лет подряд проводится закрытый праздник под патронатом Абэ.

Синдзо Абэ на церемонии любования сакурой, весна 2017 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Синдзо Абэ на церемонии любования сакурой, весна 2017 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представители оппозиционной Коммунистической партии Японии заявили, что торжество из дипломатического и культурного мероприятия превратилось в съезд сторонников правящей партии.

По данным Kyodo News, в 2019 году количество гостей достигло 18 000 человек. Из них внушительная часть – сторонники и спонсоры правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии и приближенные самого премьера из региональных ячеек партии. При этом государственные расходы на праздник составили около 55 миллионов иен ($ 504 000), что крайне возмутило оппозицию. Представители четырех оппозиционных партий, включая японских коммунистов, договорились на встрече в понедельник, что если факты подтвердятся, то Синдзо Абэ смешивает общественные интересы с личными.

Напомним, что в октябре министр юстиции Японии был вынужден уйти в отставку из-за того, что его супруга, которая являлась депутатом с июля 2019 года, платила сотрудникам избирательного штаба суточные пособия больше положенного. Известно, что сумма в два раза превышала лимит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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