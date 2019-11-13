2019-11-13T16:23:26+03:00
Экономика

Количество малогабаритных квартир в России удвоилось

Студии в новостройках достигли минимальных размеров
Елена АКИМОВА
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В России растет объем малогабаритного жильяВ России растет объем малогабаритного жильяФото: Алексей БУЛАТОВ
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За последнюю пятилетку количество малогабаритных квартир в российских городах удвоилось. В новостройках все чаще стали предлагать квартиры, которые по площади уступают хрущевкам.

Сейчас спросом пользуются однушки до 35 квадратных метров. 6,5% предложений приходятся на объекты площадью до 30 кв.м. Если в 2014 году на рынке было представлено 122,6 тыс. кв. м жилья данного метража, то сейчас — 246,9 тыс.

На объекты площадью от 10–20 кв. м приходится 07% новостроек и 6,8% вторичного жилья.

Есть на рынке и совсем особенные условия – в Москве стали строить студии размером в 11 квадратных метров. Эксперты сходятся во мнении, что в дальнейшем количество квартир малой площади будет только увеличиваться, тем более, что законодательно девелоперов не ограничивают в адаптации предложения под скромные возможности покупателей.

В целом же статистика цен показывает, что средняя стоимость новостроек снизилась на семь процентов.

В Госдуме отметили, что регулировать площадь жилья не имеет смысла. Нужно действовать в ином направлении.

– Наша задача — путем реализации нацпроектов, совершенствования мер поддержки молодых семей стимулировать людей к покупке квартир больших площадей. Тогда этот вопрос будет снят, - объяснил «Известиям» депутата Госдумы Александра Якубовского.

Ранее сайт kp.ru разбирался, что толкает людей покупать жилье площадью 11 квадратных метров

ИСТОЧНИК KP.RU

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