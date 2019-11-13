2019-11-13T18:45:19+03:00
Политика

Киев снова пообещал ответить на запуск поездов по Крымскому мосту

Так называемый представитель президента Украины в Крыму назвал постройку моста противозаконной
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Киев снова пообещал ответить на запуск поездов по Крымскому мостуКиев снова пообещал ответить на запуск поездов по Крымскому мостуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Так называемый представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев отреагирует на предстоящий запуск Россией движения по железнодорожной части Крымского моста.

«Мы, безусловно, отреагируем на это... Государство-оккупант не имеет права делать то, что оно делает», - сказал постпред без уточнения, какие именно ответные меры предпримут украинские власти.

Кориневич подчеркнул, что Киев считает неправомерным постройку моста в Крыму. По его словам, доступ на полуостров, за пределами пунктов пропуска «Чаплинка», «Чонгар» и «Каланчак» является «противозаконным и нарушает Уголовный кодекс Украины».

Отметим, что это далеко не первый раз, когда представители Украины угрожают Керченскому мосту, однако в Москве не раз подчеркивали, что сооружение надежно охраняется, а все подобные заявления являются популизмом, цель которого - напомнить о себе.

Напомним, первый поезд из Санкт-Петербурга до Крыма отправится 23 декабря, на следующий день первый рейс отправится из Москвы. Возить пассажиров по Керченскому мосту будут на фирменных вагонах «Таврия», которые планируют также запустить из Мурманска, Екатеринбурга и Кисловодска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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