2019-11-13T19:05:44+03:00
Политика

Генерал ФСБ рассказал, как контрразведка помогла создать новое оружие в России

Александр Безверхний заявил, что военная контрразведка отвлекала внимание иностранных спецслужб
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Александр Безверхний заявил, что военная контрразведка отвлекала внимание иностранных спецслужбАлександр Безверхний заявил, что военная контрразведка отвлекала внимание иностранных спецслужбФото: Алексей БУЛАТОВ
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Создание в России новых и уникальных типов вооружения является заслугой контрразведки, которая в свое время отвлекла внимание иностранных спецслужб. Такое заявление сделал генерал-полковник Александр Безверхний, возглавлявший военную контрразведку ФСБ с 2000 по 2015 годы.

«Вы помните историческое выступление нашего президента, когда он в Кремле объявил, что Россия обладает новым типом вооружений. Слушая это (…) я понимал, что наш противник ошарашен, что он об этом не знал. И в этом была и заслуга военной контрразведки», - рассказал генерал-полковник в МИА «Россия сегодня» на презентации книги «Военные контрразведчики» из серии ЖЗЛ.

По словам Безверхния, девяностые годы были особенным временем, когда иностранные спецслужбы стремились узнать, что происходит в нашей стране и конкретно в Вооруженных силах. Экс-глава контразведки рассказал, что в те годы было зафиксировано много попыток создать серьезную агентуру в оссийской армии

«Но это им не удалось… Мы проводили активные мероприятия - говоря простым языком, делали "подставы", "запаривали дезу", отвлекали их внимание на созданные нами оперативные ситуации», - заявил Безверхний.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Россия обладает не имеющим аналогов в мире оружием, но не будет им угрожать и готова сделать все возможное для активизации разоруженческого процесса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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