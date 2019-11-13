«Зимнее бабье лето»: синоптики пообещали аномальное тепло вместо морозов

13 Нояб. 18:47 2019-11-13T18:47:45+03:00

Нетипично теплая для поздней осени сохранится в центральных регионах России до середины следующей недели

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Жителей Центральной России ожидает «зимнее бабье лето». Аномально теплая для поздней осени останется в западной части нашей страны до середины следующей недели.

«Жителей Центральной России вместо морозов, которые обычно уже приходят в это время, ждёт зимнее бабье лето», - сообщает портал «Метеовести».

Теплая погода сохранится из-за субтропического антициклона, который в ближайшие дни продолжит нести хорошо прогревшиеся воздушные массы.

По данным синоптиков, в ближайшие дни в Москве не ожидается сильных осадков, а дневная температура будет от 5 до 7 градусов выше ноля.

Нетипичная до поздней осени погода сохранится до середины следующей недели. После чего возможно похолодание почти на 4 градуса ниже нормы. В конце ноября и начале декабря температурные показатели в центре России вернутся в рамки климата. Однако, после синоптики не исключают серьёзное потепление.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в Гидрометцентре России сообщили, что нашу страну ждет «розовая» зима. Цвет обусловлен температурным режимом, который будет выше нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU