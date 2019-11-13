«Зимнее бабье лето»: синоптики пообещали аномальное тепло вместо морозов
Жителей Центральной России ожидает «зимнее бабье лето». Аномально теплая для поздней осени останется в западной части нашей страны до середины следующей недели.
«Жителей Центральной России вместо морозов, которые обычно уже приходят в это время, ждёт зимнее бабье лето», - сообщает портал «Метеовести».
Теплая погода сохранится из-за субтропического антициклона, который в ближайшие дни продолжит нести хорошо прогревшиеся воздушные массы.
По данным синоптиков, в ближайшие дни в Москве не ожидается сильных осадков, а дневная температура будет от 5 до 7 градусов выше ноля.
Нетипичная до поздней осени погода сохранится до середины следующей недели. После чего возможно похолодание почти на 4 градуса ниже нормы. В конце ноября и начале декабря температурные показатели в центре России вернутся в рамки климата. Однако, после синоптики не исключают серьёзное потепление.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в Гидрометцентре России сообщили, что нашу страну ждет «розовая» зима. Цвет обусловлен температурным режимом, который будет выше нормы.
ИСТОЧНИК KP.RU