Эксперты предсказывают падение спроса на новые авто до 2022 года

13 Нояб. 18:55 2019-11-13T18:55:34+03:00

А вот рынок авто с пробегом чувствует себя хорошо

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Эксперты посчитали, что в 2019 году было продано около 1,5–1,6 млн новых легковых автомобилей. Спрос на новые машины постепенно падает и это может продлиться до 2022 года.

По данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в октябре продажи легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта в России снизились на 5,2%. В цифровом выражении это 152 тысячи машин. А совокупно за 10 месяцев объем российского авторынка составил 1,423 млн авто. Этот показатель на 2,4% меньше, чем годом ранее.

В аналитическом агентстве «Автостат» соглашаются, что имеется тенденция на сокращение. Скорее всего, по итогам года рынок упадет примерно на 3 процента.

Если в 2018 году было продано 1,64 млн новых легковушек, то в этом показатель не превысит 1,58 млн штук.

Причин падения спроса сразу несколько, она из них – рост цен на авто из-за роста НДС. С начала года цены в среднем выросли на 8,5%: иномарка обойдется в 1,8 млн рублей, отечественное авто в 662 тыс. рублей, сообщает News.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU