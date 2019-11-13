2019-11-13T19:01:46+03:00
В мире

Первый завод Tesla в Европе появится в Германии

В Берлине американская компания запустит производство электродвигателей и электромобилей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Илон МаскИлон МаскФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава американского автопроизводителя Tesla Илон Маск сообщил о решении руководства компании расширить свой бизнес в Европе. Для этого будет построен завод в Берлине, который займется производством батареи, электродвигателей и электромобилей.

«Giga Берлин! Мы будем производить батареи, электродвигатели и электромобили, начнем с Model Y», - сообщил Маск в своем Twitter.

Газета Bild сообщает, что новый завод Gigafactory 4 будет находится вблизи строящегося международного аэропорта имени Вилли Брандта, который находится на границе немецкой столицы и федеральной земли Бранденбург.

Tesla уже начала размещать вакансии в Германии. По данным Bild, новое предприятие позволит создать около 10 тысяч рабочих мест.

Помимо кроссовера Tesla Model Y, в Берлине будет собираться и седан Tesla Model 3. Новый завод планируют открыть 2021.

Напомним, 21 ноября в Лос-Анджелесе пройдет презентация новинки от компании Tesla - электропикапа. Базовую модель можно будет приобрести за 50 тысяч долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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