В Госдуме предложили ввести госрегулирование курса рубля

13 Нояб. 19:08 2019-11-13T19:07:05+03:00

Депутаты заявили, что отказ от плавающего курса рубля может помочь в реализации нацпроектов Фото: Евгения ГУСЕВА

Депутаты заявили, что отказ от плавающего курса рубля может помочь в реализации нацпроектов

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В Государственной думе предложили отказаться от плавающего курса рубля и ввести госрегулирование курса валюты с возвращением валютного коридора и установлением валютного контроля.

Такое предложение депутаты комитетов по финансовому рынку и по экономической политике подготовили в заключении на представленный Банком России проект документа о направлениях денежно-кредитной политики на ближайшие три года. Документы опубликованы на сайте нижней палаты парламента.

Депутаты не предлагают фиксировать курс российской валюты, но установить верхнюю и нижнюю границы допустимого курса в русле майских указов президента. Они полагают, что это поспособствует реализации нацпроектов. По словам парламентариев, относительно стабильный курс рубля позволит избежать потерь при закупках иностранного оборудования и приведет к росту доходов от экспорта российских товаров.

Напомним, через неделю, 20 ноября, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина выступит в Госдуме с докладом об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021-2022 годов.

ИСТОЧНИК KP.RU