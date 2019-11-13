В Иркутской области отказываются расселять людей из затопленных домов

13 Нояб. 19:17 2019-11-13T19:17:58+03:00

Жители многоквартирного дома на улице Октябрьская в Нижнеудинске рассказывают, что их жилье рассыпается на глазах, в стене зияет огромная трещина

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После наводнения в Иркутской области местные жители остаются в полуразрушенных домах. Люди сняли видео, чтобы показать, в каких ужасных условиях им приходится существовать, и выложили в социальные сети.

Ролик под названием «Ваша помощь провалилась вместе с полом» за сутки посмотрели более 460 тысяч раз. Пользователей ужаснуло состояние домов: непонятно, как в них можно жить, и тем более зимовать.

Жители многоквартирного дома на улице Октябрьская в Нижнеудинске рассказывают, что их жилье рассыпается на глазах, в стене зияет огромная трещина. Согласно документам, щель размером в один сантиметр можно отремонтировать, на деле же жители показывают, что в дыру помещается рука человека.

Самое страшное произошло на первом этаже. В подъезде обвалился потолок, а в одной из квартир провалился пол, и вся мебель оказалась в подвале. К счастью, в момент происшествия хозяев не было дома и никто не пострадал.

Жители боятся входить в свои квартиры. Они считают, что ремонта надолго не хватит, ведь дом был подтоплен с самого низа, а значит вся конструкция ненадежна и находится в аварийном состоянии.

Люди рассказали о своей беде в надежде, что их услышал власти, и касательно их дома будет принято новое решение. Жители рассчитают, что здание будет признано аварийным, и они смогут получить новые квартиры.