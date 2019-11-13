2019-11-14T10:34:42+03:00
Общество

Чеченская республика получила 98 новых патрульных автомобилей для ГИБДД

Обновление автопарка проходит в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» [видео]
Ксения БОГДАНОВА
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Фото: Предоставлены ГУОБДД МВД РоссииФото: Предоставлены ГУОБДД МВД России
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Госавтоинспекция Чеченской республики получила новые служебные машины: 98 автомобилей «Шкода Октавия», переданных республиканскому ГИБДД, будут патрулировать дороги в регионе. Обновление республиканского автопарка проходит в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Ключи от новых автомобилей глава Чечни Рамзан Кадыров и начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников 13 ноября торжественно вручили начальнику управления ГИБДД республики капитану полиции Идрису Черхигову. На встрече во дворе резиденции главы Чеченской республики также присутствовали министр транспорта РФ Евгений Дитрих и руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк.

Фото: Предоставлены ГУОБДД МВД России

Фото: Предоставлены ГУОБДД МВД России

Глава Чечни поблагодарил руководство МВД России за внимание к проблемам республиканской Госавтоинспекции.

- Вы приехали в Чечню не с пустыми руками, и всегда оказываете помощь сотрудникам ГИБДД по Чеченской республике, - подчеркнул Рамзан Кадыров. - В Чечне была проблема с техникой, но сегодня она решена на 50 -70 процентов. Наши сотрудники - настоящие патриоты страны, они обеспечивают безопасность на дорогах. И, несомненно, проявляют мужество и героизм, рискуя своей жизнью, когда возникает опасность.

Фото: Предоставлены ГУОБДД МВД России

Фото: Предоставлены ГУОБДД МВД России

Михаил Черников отметил положительную динамику в работе чеченской Госавтоинспеции, наблюдающуюся последние два года. По словам начальника ГУОБДД МВД России, обновление автопарка ГИБДД пройдет в два этапа, и вся необходимая помощь для повышения безопасности дорожного движения в Чечне будет оказываться и в дальнейшем.

Фото: Предоставлены ГУОБДД МВД России

Фото: Предоставлены ГУОБДД МВД России

Министерство внутренних дел России является координатором федерального проекта «Безопасность дорожного движения», реализующегося в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Одна из задач, поставленных проектом, - обновление автопарка и закупка нового оборудования для сотрудников Госавтоинспекции. Новенькие «Шкоды», прибывшие в Чечню, оснащены радиостанциями, громкоговорителями, видеорегистраторами и устройствами для хранения записей.

Госавтоинспекции УГИБДД МВД по ЧР вручили 98 автомобилей.

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