2019-11-13T20:25:56+03:00
Происшествия

В Москве машина сбила семилетнего сына одного из топ-менеджеров страховой компании

Ребенок доставлен в больницу с серьезными травмами
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Маленький мальчик доставлен в больницу с серьезными травмированыМаленький мальчик доставлен в больницу с серьезными травмированыФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Вечером в среду, 13 ноября, в Москве на большой Грузинской машина сбила семилетнего сына одного из топ-менеджеров компании «Группа Ренессанс Страхование».

Как сообщает источник «Комсомольской правды», Honda Accord сбила маленького мальчика около пяти часов вечера. Водитель автомобиля с места происшествия не скрылся и вызвал скорую помощью, чтобы врачи спасли ребенка.

На данный момент мальчик доставлен в больницу. Медики сообщили, что у него серьезно травмирована нога.

Напомним, накануне в центре Москвы автомобиль сбил двух школьников. Мальчики 9 и 11 лет переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. На данной территории, на Шмитовском проезде, была «зебра», но светофор установлен не был. Владелец автомобиля остался на месте происшествия до приезда сотрудников дорожной полиции и медиков, который приняли решение о госпитализации подростков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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