Шура "Би-2" провел урок музыки в московской школе
Шура из группы "Би-2", провел урок музыки в московской школе, где учатся его дети Ева и Оливер.
Занятие артист посвятил своему излюбленному инструменту - гитаре. Шура рассказал о возможностях инструмента, его истории, исполнил гитарную версию Баха и Шопена. Прозвучали и песни "Би-2", которые музыкант исполнил вместе с дочкой Евой. А в конце урока и все остальные ученики почувствовали себя в роли артистов и попробовали сыграть на гитаре.
Шура также рассказал про свои школьные уроки музыки, которые, по словам артиста, оставляли желать лучшего.
- Наш преподаватель, который всегда играл на баяне, в начале урока говорил: “Сегодня мы будем разучивать гимн СССР”. Однажды мы с одноклассником взяли циркуль и пробили в этом баяне дырки. Нас, конечно, вычислили, и мы получили по первое число, но было весело, - поделился музыкант.
Встреча прошла в рамках всероссийского проекта "Культурный марафон". Его организуют сервисы Яндекс.Учебник и Яндекс.Музыка совместно с КиноПоиском, а также Министерством Культуры и Просвещения.
ИСТОЧНИК KP.RU