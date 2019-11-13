2019-11-14T13:09:34+03:00
Звезды

Шура "Би-2" провел урок музыки в московской школе

Встреча стала частью проекта "Культурный марафон"
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Занятие артист посвятил своему излюбленному инструменту - гитареЗанятие артист посвятил своему излюбленному инструменту - гитаре
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Шура из группы "Би-2", провел урок музыки в московской школе, где учатся его дети Ева и Оливер.

Занятие артист посвятил своему излюбленному инструменту - гитаре. Шура рассказал о возможностях инструмента, его истории, исполнил гитарную версию Баха и Шопена. Прозвучали и песни "Би-2", которые музыкант исполнил вместе с дочкой Евой. А в конце урока и все остальные ученики почувствовали себя в роли артистов и попробовали сыграть на гитаре.

Шура также рассказал про свои школьные уроки музыки, которые, по словам артиста, оставляли желать лучшего.

- Наш преподаватель, который всегда играл на баяне, в начале урока говорил: “Сегодня мы будем разучивать гимн СССР”. Однажды мы с одноклассником взяли циркуль и пробили в этом баяне дырки. Нас, конечно, вычислили, и мы получили по первое число, но было весело, - поделился музыкант.

Встреча прошла в рамках всероссийского проекта "Культурный марафон". Его организуют сервисы Яндекс.Учебник и Яндекс.Музыка совместно с КиноПоиском, а также Министерством Культуры и Просвещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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