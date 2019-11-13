2019-11-14T00:07:28+03:00
Спорт

WADA смягчит наказание спортсменов за кокаин

Если уличенный в употреблении наркотиков атлет докажет, что принимал их не во время соревнований
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments9
WADA сократит срок дисквалификации за наркотикиWADA сократит срок дисквалификации за наркотикиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

С первого дня нового года, возможно, спортсменов будут не так строго наказывать за употребление кокаина или марихуаны, если нарушителю удастся доказать, что «баловался» наркотиками не во время соревнований и не для того, чтобы улучшить свои спортивные результаты.

В новую редакцию кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA), который вступит в силу 1 января 2020 года, внесены изменения, предусматривающие сокращение срока дисквалификации за употребление наркотических веществ, сообщает Cycling weekly.

Отмечается, что юристы с момента принятия кодекса WADA 2015 года обращали внимание организации та то, что при его применении «существенную проблему представляют так называемые «уличные» или «социальные» наркотики, в особенности кокаин», и объясняли, что «в большинстве случаев спортсмены принимают наркотики не для улучшения спортивных результатов, а потому, что попали в сложную жизненную ситуацию и в зависимость».

Специалисты WADA вняли увещеваниям юристов и смягчили наказание. По данным издания, в тексте новой редакции кодекса указывается, что уличенный в применении наркотиков спортсмен будет отстранен от соревнований только на три месяца – при условии, что принимал их во внесоревновательный период и не для улучшения результатов. А если еще и согласится пройти программу реабилитации, то дисквалификацию могут сократить до одного месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Счастливчик»: в соцсети завидуют жителю Нью-Йорка, который снял танцующего Феникса в роли Джокера
Россия проиграла Бельгии 1:4 в предпоследней игре отбора Евро-2020
На Украине сообщили, что Киев готовится к передаче задержанных кораблей
В Москве умер легендарный пожарный Виктор Климкин
Президент Сербии пообещал начать «работать в полную силу» с 18 ноября
В Сыктывкаре появилась «Газель-трансформер», рассыпающаяся прямо на ходу
СБУ отдала консьержке ребенка задержанного банкира Александра Гриценко
За брошенный окурок в Брюсселе придется заплатить 200 евро
Александра Трусова победила Евгению Медведеву на Гран-При России 2019, выиграв турнир
Супруга Шумахера рассказала о просьбе своего мужа
Умер Валерий Дударев, поэт и лауреат многих литературных премий
При пожаре в жилом доме в Москве погиб ребенок
В Госдуме раскритиковали законопроект о минимальной планке зарплаты бюджетников
Израиль с союзниками из США и Европы отработали «уход» от С-400
В Киеве похитили главу одного из крупнейших украинских банков
Перестрелка в Якутии: один человек погиб, двое получили ранения
МИД РФ опроверг договоренность передать Киеву задержанные корабли до «нормандского саммита»
СК начал проверку по факту смерти российского политика Никиты Исаева
При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли 10 человек
"Политическая слепота": Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Голанах и Крыме
В Париже закрыли более 20 станций метро из-за протестов "желтых жилетов"
В России резко упал спрос на сигареты