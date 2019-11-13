WADA смягчит наказание спортсменов за кокаин

13 Нояб. 23:55 2019-11-14T00:07:28+03:00

Если уличенный в употреблении наркотиков атлет докажет, что принимал их не во время соревнований

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С первого дня нового года, возможно, спортсменов будут не так строго наказывать за употребление кокаина или марихуаны, если нарушителю удастся доказать, что «баловался» наркотиками не во время соревнований и не для того, чтобы улучшить свои спортивные результаты.

В новую редакцию кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA), который вступит в силу 1 января 2020 года, внесены изменения, предусматривающие сокращение срока дисквалификации за употребление наркотических веществ, сообщает Cycling weekly.

Отмечается, что юристы с момента принятия кодекса WADA 2015 года обращали внимание организации та то, что при его применении «существенную проблему представляют так называемые «уличные» или «социальные» наркотики, в особенности кокаин», и объясняли, что «в большинстве случаев спортсмены принимают наркотики не для улучшения спортивных результатов, а потому, что попали в сложную жизненную ситуацию и в зависимость».

Специалисты WADA вняли увещеваниям юристов и смягчили наказание. По данным издания, в тексте новой редакции кодекса указывается, что уличенный в применении наркотиков спортсмен будет отстранен от соревнований только на три месяца – при условии, что принимал их во внесоревновательный период и не для улучшения результатов. А если еще и согласится пройти программу реабилитации, то дисквалификацию могут сократить до одного месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU